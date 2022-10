© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Esteri riceve oggi sottosegretaria agli Esteri britannica Keegan - Il ministro degli Esteri dell'Egitto Sameh Shoukry terrà oggi una sessione di colloqui con la sottosegretaria di Stato britannico per l'Africa, Gillian Keegan, attualmente in visita al Cairo. Lo hanno riferito i media egiziani. L'incontro, che si terrà presso la sede del ministero degli Affari Esteri, riguarderà le relazioni egiziano-britanniche e le modalità per valorizzarle in vari ambiti, oltre ai preparativi in corso per la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop 27) presieduta dall'Egitto e ospitata a Sharm el Sheikh il mese prossimo. (Res)