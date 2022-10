I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: due incidenti stradali, 20enne e 51anne morti in schianti contro alberi - Due morti e un ferito grave é il pesantissimo bilancio di due incidenti stradali avvenuti ieri sera a Roma. In entrambi i casi, fatale é stato lo schianto contro un albero. La prima vittima aveva appena 20 anni e la sua vita si é spezzata poco dopo le 18 nell'impatto della sua auto contro un albero in via di Tor Bella Monaca all'altezza di via Aspertini. Il giovane guidava la vettura ed era in compagnia di un altro giovane rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto, per liberare il ferito e la salma dai rottami, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento La Rustica. Lo schianto contro un albero é stato fatale, appena 4 ore dopo, anche per un 51enne in via Vigna Murata all'altezza del civico 318. Sul posto, alle 22 circa, sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del distaccamento Tuscolana 2. (segue) (Rer)