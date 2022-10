I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: esplode palazzina ad Anzio, donna estratta viva da macerie - Una palazzina unifamiliare é collassata, questa mattina alle 10, dopo una violenta esplosione in via dei Faggi ad Anzio. I soccorritori giunti sul posto hanno provveduto ad estrarre una donna dalle macerie. Ferita, ma viva e cosciente, la donna presenta gravi ustioni ed é stata elitrasportata al Sant'Eugenio. Le cause della deflagrazione sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. (segue) (Rer)