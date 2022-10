I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clima: non si fermano le proteste degli ambientalisti a Roma, blitz sul Gra e traffico in tilt - Tornano a bloccare il Grande raccordo anulare di Roma gli attivisti di Ultima Generazione. Anche oggi un gruppo di ambientalisti ha fermato il traffico sul Gra all'altezza dell'uscita Ardeatina sedendosi per terra. Il blitz, alle 9 circa, ha scatenato la rabbia degli automobilisti costretti a fermarsi per circa una ventina di minuti. Sul posto, per sciogliere il presidio, sono arrivati gli agenti della polizia. (Rer)