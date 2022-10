© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Congresso, Kharge eletto presidente con 7.897 voti contro i 1.072 di Tharoor - Mallikarjun Kharge è stato eletto presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, con 7.897 voti, su un totale di 9.385 voti espressi (i delegati sono circa 9.900). Lo ha comunicato ufficialmente il presidente dell’autorità elettorale del partito, Madhusudan Mistry, nella conferenza stampa tenuta nel quartier generale di Nuova Delhi. L’altro candidato, Shashi Tharoor, ha ottenuto 1.072 voti. I voti non validi sono 416. (Res)