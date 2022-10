Fvg: assessore Ricerca, con Quantum Fvg regione centrale in costruzione reti europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nascita di Quantum Fvg, il progetto di comunicazione quantistica che tocca tutte le applicazioni connesse alla trasmissione dei dati e alla sicurezza, il Friuli Venezia Giulia torna centrale nella costruzione delle reti a livello europeo. Ne è convinta l’assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen, che ha partecipato oggi a Trieste al workshop sulla comunicazione quantistica applicata ai trasporti e alla logistica organizzato dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale con il supporto della Regione. Quantum Fvg, ha ricordato Rosolen, è nato da un investimento della Regione sull'Università di Trieste, "un'iniziativa fortemente legata alle reti infrastrutturali esistenti sul nostro territorio che possono renderlo più competitivo. Essendo stati i primi a livello europeo a investire così tanto sul sistema della ricerca in questo specifico ambito il ruolo del nostro territorio è cambiato anche nella costruzione delle reti a livello europeo. Il Friuli Venezia Giulia e Trieste, che erano rimasti esclusi dalle grandi reti e infrastrutture all'interno dell'Unione europea, tornano ora a essere centrali nel contesto geopolitico internazionale". Si è scelto uno dei maggiori hub logistici europei, qual è il porto di Trieste, per applicare quando sviluppato in laboratorio e avviare la sperimentazione. “La possibilità di integrazione tra i diversi sistemi di trasporto e le reti che li governano sono i temi sui quali va sviluppata in maniera decisa la ricerca connessa alla comunicazione quantistica", ha aggiunto l'assessore per poi concludere: "Il Friuli Venezia Giulia è dotato di reti e infrastrutture che devono essere utilizzate in modo nuovo per consentire il trasferimento sicuro, oltre che delle merci, dei dati. Per attrarre investimenti ed essere competitivi dobbiamo infatti continuare a puntare sull'innovazione guardando al futuro". (Frt)