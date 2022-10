Viabilità:Anas, da domani notte al via manutenzione programmata lungo la Ss 470

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota di aver programmato i lavori di rifacimento della segnaletica verticale, con implementazione della stessa e l'installazione di nuovi cartelli di inizio/fine competenza lungo la strada statale 470 "della Valle Brembana e del Passo San Marco" in provincia di Bergamo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà chiusa la corsia della statale dal km 22,000 al km 25,900 in direzione del Passo a partire dalle ore 22 di domani, 20 ottobre, fino alle 5 del giorno successivo. Il traffico veicolare in direzione passo San Marco sarà deviato nel centro abitato di San Pellegrino Terme con deviazione in corrispondenza della rotatoria innesto con ex SS470var e potrà immettersi nuovamente sulla statale 470 in direzione passo San Marco in corrispondenza dello svincolo San Pellegrino/Dossena. Inoltre, verranno effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio all'interno delle gallerie "Monte di Zogno" e "Inzogno" sulla strada statale 470. Per effettuare gli interventi in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dal km 15,250 al km 20,500 nella notte di giovedì 27 ottobre dalle ore 21 fino alle 5 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura, il traffico veicolare verrà deviato, in loco, lungo la viabilità alternativa. (Com)