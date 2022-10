Tlc: al via a Crotone i lavori di Open Fiber per realizzare la nuova rete integralmente in fibra ottica Ftth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Crotone sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di Open Fiber per realizzare la nuova rete integralmente in fibra ottica Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Si tratta della migliore tecnologia attualmente disponibile sul mercato, in grado di raggiungere una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo e capace di assicurare una vasta gamma di servizi digitali. L’intervento nella città calabrese rientra nel piano di investimento diretto di Open Fiber che complessivamente interessa 270 città italiane. Per realizzare la moderna infrastruttura Ftth nel capoluogo crotonese, la società guidata da Mario Rossetti investirà circa 6 milioni di euro di fondi privati per cablare circa 18mila unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali e uffici. La nuova infrastruttura si svilupperà per circa 110 chilometri, realizzati in parte grazie al riutilizzo di reti esistenti. Complessivamente verranno stesi 10mila km di fibra ottica. Le modalità di realizzazione degli interventi sono disciplinate dal “Decreto Scavi”, che prevedono da parte di Open Fiber specifiche garanzie nelle operazioni di scavo e di ripristino del manto stradale, svolte d’intesa con i competenti uffici tecnici comunali. (segue) (Com)