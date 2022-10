Trasporti: Faisa Cisal, vertenza Cotral non è chiusa, proclamato sciopero il 21 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vertenza Cotral, per la Faisa Cisal, "è tutt’altro che chiusa. Le tante problematiche, amplificate dopo la cessione di ramo d’Azienda delle ferrovie Roma- Viterbo e Roma - Lido da Atac Spa, restano irrisolte da tempo". "Perdurano le criticità evidenziate, più volte negli anni, e non aiuta la politica dilatoria messa in atto dall’Azienda. Nessun problema è stato risolto dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali, né sulla gomma né tantomeno sulle ferrovie ex concesse. Per questo abbiamo deciso di proclamare una giornata di sciopero per il prossimo 21 ottobre", dichiara il segretario provinciale della Faisa Cisal, Luciano Colacchi. "Ad oggi le condizioni di lavoro del personale di condotta. che dovrà pagare con le proprie ferie una carenza ormai strutturale dei treni utili all’esercizio, sono addirittura peggiorate. La sicurezza, altro argomento cruciale, resta una delle principale problematiche, testimoniate dalle continue aggressioni subite dal personale", prosegue. (segue) (Com)