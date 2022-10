Trasporti: Faisa Cisal, vertenza Cotral non è chiusa, proclamato sciopero il 21 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a sottolineare come Cotral, fino ad oggi, abbia scaricato proprio sui lavoratori i problemi accumulati tra la carenza di treni, di manutenzione e di personale. Per anni non sono stati predisposti dalle Istituzioni proprietarie gli investimenti atti al potenziamento ed alla messa a norma delle linee. A pagare il conto continuano ad essere i lavoratori e gli utenti, vittime del pessimo servizio messo a loro disposizione. Nonostante i numerosi inviti al dialogo ai vertici aziendali, rimasti inascoltati, e la nostra disponibilità al confronto tutto è rimasto fermo. Ricordiamo che il nostro, non può essere classificato come un atteggiamento precostituito. A testimoniare la forza delle nostre posizioni saranno i lavoratori, i veri protagonisti della vertenza, aderendo allo sciopero proclamato dalla Faisa-Cisal per il 21 ottobre", conclude il sindacalista. (Com)