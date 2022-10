Cina: viceministro Pubblica sicurezza, "Paese riconosciuto tra i più sicuri al mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "è ampiamente riconosciuta come uno dei Paesi più sicuri al mondo", grazie al basso tasso di omicidi, reati penali e crimini legati alle armi. Lo ha detto il viceministro della Pubblica sicurezza, Xu Ganlu, durante una conferenza stampa convocata a margine del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista, in programma a Pechino dal 16 al 22 ottobre. Xu ha citato a sostegno delle sue dichiarazioni i dati dell'indagine condotta dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) nel 2021, secondo cui il 98,6 per cento della popolazione ritiene di sentirsi al sicuro nel Paese. Nel suo intervento in apertura al Congresso, Xi Jinping ha presentato la governance fondata sul diritto come uno dei presupposti fondamentali del "socialismo con caratteristiche cinesi". "È necessario lavorare affinché le persone sentano che l'equità e la giustizia prevalgono in ogni caso giudiziario", ha affermato il presidente cinese, delineando le future priorità del partito in ambito legale. "La Cina svilupperà un moderno sistema di servizi legali pubblici che si applichi sia alle popolazioni urbane che rurali. Svolgeremo un'intensa attività per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato di diritto. Promuoveremo la governance basata sul diritto a più livelli e in più aree, migliorando lo stato di diritto nella governance sociale". (Cip)