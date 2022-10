Tunisia: partito Pdl condanna "aggressione" contro leader Moussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica della destra laica e sovranista), Abir Moussi, si trova da lunedì sera, 17 ottobre, in una clinica nella capitale Tunisi, sotto controllo medico, "a causa dell'aggressione delle forze di sicurezza e non per un peggioramento delle condizioni di salute a seguito dello sciopero della fame iniziato sabato 15 ottobre". Lo ha riferito il partito nostalgico del vecchio regime di Ben Ali in un comunicato stampa. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, è ritenuto responsabile "legalmente e politicamente della condizione fisica di Moussi e di tutti i danni che ha subito a causa delle violenze e delle torture fisiche e morali a cui è stata sottoposta". (segue) (Tut)