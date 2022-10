Tunisia: partito Pdl condanna "aggressione" contro leader Moussi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalista tunisino ha invitato le organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani a svolgere "il loro ruolo contro la violenza politica in Tunisia” e ad adottare “tutte le misure necessarie per applicare la legislazione e gli accordi internazionali nel campo della lotta alla violenza contro le donne, per fermare i ripetuti attacchi sistematicamente diretti al leader del partito". Secondo il Pdl, le restrizioni imposte dagli apparati statali alla sua presidente "sono dovute alla sua richiesta di rendere pubblico il progetto di bilancio suppletivo per l'anno 2022 e il progetto di bilancio per l'anno 2023, nonché di pubblicare il bozza di accordo da concludere con il Fondo monetario internazionale in tutti i suoi dettagli". Infine, il comunicato sollecita ad aprire “serie indagini contro i membri delle istituzioni di sicurezza che hanno commesso violenze contro i manifestanti, ledendo il loro diritto delle persone di partecipare alla marcia del 15 ottobre 2022" indetta dal Pdl per protestare contro il carovita. (Tut)