Aerospazio: Sole 24 Ore, il Lazio vale il 30 per cento dell'export nazionale

- Il settore dell'aerospazio nel Lazio conta, secondo Istat 2019, 80 unità locali e oltre 8.400 addetti, se si considerano sia i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, che i player specializzati nelle attività di riparazione e manutenzione degli stessi. E' quanto si legge in un articolo del quotidiano "Sole 24 Ore" di oggi. La principale provincia specializzata nel settore è Roma, ma si evidenzia una buona presenza di player del settore anche a Frosinone e Latina. Il settore pesa il 15,7 per cento in termini di unità locali e il 20,1 per cento in termini di addetti delle unità locali sul settore nazionale, evidenziando cosi un peso maggiore rispetto a quello che si osserva per il settore manifatturiero.(Rer)