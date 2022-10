Migranti: Spagna, soccorse 167 persone al largo delle Isole Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità marittime spagnole hanno soccorso nelle ultime ore quattro imbarcazioni con circa 167 migranti nelle acque vicine alle Isole Canarie. Secondo quanto riferito dal Centro di coordinamento delle emergenze all'agenzia di stampa "Europa Press", ieri sera sono state tratte in salvo 41 persone al largo di Gran Canaria che sono state trasferite al porto di Arguineguín dove il personale medico ha prestato assistenza ai migranti. Solo per due di loro si sono resi necessari ulteriori accertamenti in ospedale. Sempre ieri sono state intercettate tre imbarcazioni con 126 migranti poi trasferiti al porto del Rosario per la necessaria assistenza medica.(Spm)