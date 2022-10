India: ministro Energia ad assemblea Isa, dipendenza da fossile non salutare per ambiente ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi due anni hanno ricordato che “la dipendenza globale dai combustibili fossili non è salutare, non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia”. Lo ha detto il ministero dell’Energia nuova e rinnovabile dell’India, Raj Kumar Singh, nel suo intervento di apertura della quinta assemblea dell’Alleanza solare internazionale (Isa), in corso a Nuova Delhi (17-20 ottobre). “La buona notizia è che abbiamo già gli strumenti di cui abbiamo bisogno (…) Ora sta a noi decidere quanto velocemente possiamo implementarli”, ha aggiunto Singh. L’esponente del governo indiano ha sottolineato il ruolo dell’Alleanza nell’assistere gli Stati membri nella formulazione e nell’attuazione di politiche e quadri normativi per l’energia solare. (segue) (Inn)