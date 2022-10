India: ministro Energia ad assemblea Isa, dipendenza da fossile non salutare per ambiente ed economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza solare internazionale è un’organizzazione con 109 Paesi firmatari e 90 membri. Con l’entrata in vigore dell’accordo quadro ratificato dai primi 15 dei Paesi firmatari, il 6 dicembre 2017, è diventata la prima organizzazione intergovernativa internazionale con sede in India, a Gurgaon, nello Stato dell’Haryana. La sua missione è sbloccare mille miliardi di dollari di investimenti nel solare entro il 2030 riducendo il costo della tecnologia e del suo finanziamento, per ottenere una capacità di mille gigawatt. L’Alleanza collabora con i governi per migliorare l’accesso all’energia e la sicurezza energetica in tutto il mondo e promuove l’energia solare, in particolare il suo uso per nell’agricoltura, nella sanità, nei trasporti e nella produzione di elettricità. Collabora, inoltre, con banche multilaterali e istituzioni finanziarie per lo sviluppo, organizzazioni del settore privato e pubblico e altre istituzioni internazionali, soprattutto nei Paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. Gli Stati membri hanno adottato politiche e regolamenti, condividendo standard e pratiche virtuose e hanno identificato, progettato e sperimentato nuovi modelli di business, pubblicato rapporti e lanciato iniziative di formazione. (segue) (Inn)