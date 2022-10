India: ministro Energia ad assemblea Isa, dipendenza da fossile non salutare per ambiente ed economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza fondativa si è tenuta l’11 marzo 2018 a Nuova Delhi, in occasione della visita del presidente della Francia, Emmanuel Macron, alla presenza di decine di capi di Stato e di governo e di ministri, oltre ai rappresentanti di diverse banche di sviluppo. Nell’occasione è stata ufficialmente lanciata l’Agenda solare di Nuova Delhi, che formalizza l’impegno alla crescita sostenibile, alla formazione delle competenze, alla creazione di posti di lavoro, alla promozione dell’imprenditoria e dell’innovazione. Il documento riconosce “l’importanza dell’accesso delle donne e dei giovani per l’avanzamento della conoscenza e delle tecnologie dell’energia solare, specialmente nelle comunità più povere, nelle aree rurali e remote”. I firmatari si sono impegnati a far crescere la quota dell’energia solare nel mix energetico, al fine di contribuire al contrasto al cambiamento climatico, a collaborare nella ricerca e nello sviluppo e a esplorare nuovi meccanismi finanziari. (Inn)