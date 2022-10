Aerospazio: Zingaretti, Lazio regione leader in Italia, vantiamo punte di eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Per il settore aerospaziale "il Lazio è la Regione leader in Italia nell'industria del futuro, vantiamo punte di eccellenza che ci permetteranno di continuare ad avere questo primato fino al 2040 e oltre". Lo scrive su Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando l'articolo di oggi del quotidiano "Sole 24 Ore". "Qui sono presenti tutti i big player del settore - prosegue -, vantiamo oltre il 30 per cento dell'export nazionale pari a 1,7 miliardi solo nel 2021: oltre 8 mila addetti di alta specializzazione impiegati. Un investimento - conclude - che ci ha premiato nel tempo con importanti ricadute economiche sul territorio". (Rer)