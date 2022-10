Difesa: esercitazione nel Golfo Persico con rimorchiatore Gruppo Cafimar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimorchiatore italiano Saraceno primo del gruppo di servizi marittimi Cafimar ha condotto, il 14 ottobre, un'esercitazione sanitaria con il pattugliatore polivalente della Marina militare Thaon di Revel. L’esercitazione è stata programmata dalla Confederazione italiana armatori Confitarma, in collaborazione con l'iniziativa multinazionale europea Emasoh (European-led maritime awareness Strait of Hormuz). Lo riferisce Confitarma in un comunicato. Durante l'esercitazione, svoltasi nella parte settentrionale del Golfo Persico, è stata simulata un'evacuazione medica dal mare verso un ospedale in terraferma. In questo scenario, al Comando in capo della squadra navale (Cincnav) è giunta la richiesta di soccorso da parte del Saraceno primo, relativa ad un membro dell’equipaggio in gravi condizioni. La nave Thaon di Revel, in pattugliamento nell’area interessata dall’incidente, informata dell’urgenza in atto, ha lanciato in volo l'elicottero organico SH-90 verso il rimorchiatore, con un team sanitario a bordo. (segue) (Com)