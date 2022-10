Difesa: esercitazione nel Golfo Persico con rimorchiatore Gruppo Cafimar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite verricello il medico di nave Thaon di Revel è stato trasferito sul ponte del rimorchiatore per assistere il ferito. Valutata la gravità delle lesioni, è stato deciso di evacuare il paziente verso l’ospedale più vicino della regione tramite lo stesso elicottero, in coordinamento con il locale Maritime rescue coordination centre (Mrcc). L’esercitazione congiunta ha consentito di mettere alla prova la capacità di scambiare informazioni tra navi, compagnia di navigazione e autorità governative nonchè di consolidare le procedure standard per far fronte alle emergenze di sicurezza in mare. Dal primo settembre nave Thaon di Revel, ultima unità consegnata alla Marina militare, è schierata nell’area del Golfo Persico quale nave sede di comando (flagship) dell'operazione Agenor (Ctf 474) che, per la prima volta dall’attivazione dell’iniziativa multinazionale, è retta da un ammiraglio italiano. (Com)