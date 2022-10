Ucraina: Calenda, 5 novembre in piazza per sostegno contro invasore russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Sabato 5 Novembre “scenderemo in piazza a Milano per ribadire il sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. “La pace non può nascere dalla resa degli ucraini. ‘Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore’”, aggiunge. (Rin)