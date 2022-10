Sardegna: assessore regionale Turismo a Monaco, intensifichiamo promozione Isola in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Puntiamo a rafforzare la promozione della ‘Destinazione Sardegna’ e delle nostre filiere produttive in Germania, che, in tema di flussi turistici, rappresenta il mercato internazionale più importante per l’Isola”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, in occasione della presentazione a Monaco di Baviera del progetto di marketing territoriale “Insula - Sardinia quality world - Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna”, organizzato dal Cipnes (Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna). Il programma in Germania proseguirà domani (giovedì 20 ottobre) con la tappa a Francoforte. (segue) (Rsc)