Usa: leader repubblicano McCarthy, il Congresso non darà all’Ucraina un assegno in bianco

- Se il Partito repubblicano ne conquisterà la maggioranza, il futuro Congresso degli Stati Uniti non firmerà “un assegno in bianco” per l’Ucraina. Lo ha dichiarato al portale d’informazione “Punchbowl News” il leader repubblicano alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, alimentando il sospetto che gli Usa possano tagliare i fondi e gli aiuti militari a favore di Kiev in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di medio termine, in programma l’8 novembre prossimo. “Credo che in una fase di recessione non verrà consegnato un assegno in bianco all’Ucraina. E poi ci sono cose che l’amministrazione (del presidente Joe) Biden non sta facendo a livello interno, come la protezione delle frontiere. La gente inizia da dar peso anche a questo. L’Ucraina è importante, ma allo stesso tempo non può essere l’unica cosa di cui ci occupiamo, e non possiamo firmare assegni in bianco”, ha dichiarato McCarthy. Parole che riflettono il dibattito interno al Partito repubblicano, all’interno del quale è ancora in crescita un’ala trumpiana sempre più insofferente verso la gestione del conflitto in Ucraina da parte dell’amministrazione Biden e storicamente a favore di un atteggiamento più morbido verso la Russia. (segue) (Was)