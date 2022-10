Usa: leader repubblicano McCarthy, il Congresso non darà all’Ucraina un assegno in bianco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle parole di McCarthy, che punta a riconquistare il ruolo di presidente della Camera al posto della democratica Nancy Pelosi dopo le elezioni di novembre, hanno fatto da contraltare poche ore dopo quelle di un altro esponente repubblicano di peso, Micheal McCaul, che punta invece alla presidenza della commissione Affari esteri della Camera. Secondo McCaul, l’invio di armi a favore dell’Ucraina andrebbe intensificato. “Dobbiamo dare (agli ucraini) quello di cui hanno bisogno. Se lo facciamo, vincono”, ha dichiarato il repubblicano all’emittente televisiva “Bloomberg”. McCaul ha fatto riferimento in particolare ai sistemi missilistici tattici Atacms, che hanno gittata più lunga rispetto agli Himars attualmente forniti dagli Stati Uniti alle forze di Kiev e che finora l’amministrazione Biden non ha inviato in Ucraina per paura che possano servire ad attaccare la Russia nel suo territorio. Secondo McCaul, gli Atacms sarebbero tuttavia utili per attaccare i siti di lancio di missili e droni usati dalla Russia in Crimea, territorio che “è occupato illegalmente dai russi”. (Was)