Usa-Kosovo: Blinken sente premier Kurti, focus su dialogo con Serbia e integrazione

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, con cui ha discusso l’importanza del dialogo con la Serbia mediato dall’Unione europea. Lo riferisce una nota. Particolare attenzione è stata dedicata all’impegno del Kos0vo nei confronti dell’integrazione euroatlantica, che per Blinken rappresenta una condizione cruciale per la pace e la prosperità nei Balcani occidentali. Il capo della diplomazia Usa ha anche ringraziato Kurti per il sostegno del Kosovo nei confronti dell’Ucraina durante l’invasione russa. (Was)