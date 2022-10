Kosovo: Commissione Ue, situazione nel nord “resta difficile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel nord del Kosovo “resta difficile, in particolare in termini di corruzione, criminalità organizzata e condizioni per la libertà di espressione”. E’ quanto contiene l'ultimo rapporto sul Kosovo della commissione europea, pubblicato nell'ambito del Pacchetto sull'allargamento approvato oggi a Bruxelles. Il dialogo facilitato dall'Ue sulla normalizzazione delle relazioni con la Serbia, sottolinea il report, è proseguito con riunioni mensili periodiche a livello di capi negoziatori e una riunione ad alto livello il 18 agosto 2022. Le parti hanno adottato una tabella di marcia per l'attuazione degli accordi energetici nel giugno 2022 e hanno concordato le trasferte con le sole carte d'identità tra Kosovo e Serbia nell'agosto di quest’anno. Il Kosovo deve impegnarsi in modo più costruttivo, secondo Bruxelles, e compiere ulteriori sforzi sostanziali sull'attuazione di tutti gli accordi passati, oltre che contribuire al raggiungimento di un accordo di normalizzazione giuridicamente vincolante e completo con la Serbia. Un tale accordo, ricorda la relazione di Bruxelles, è urgente e cruciale per consentire al Kosovo e alla Serbia di avanzare sui rispettivi percorsi europei. (segue) (Beb)