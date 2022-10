Kosovo: Commissione Ue, situazione nel nord “resta difficile” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro giuridico garantisce infine ampiamente la protezione dei diritti umani e fondamentali in linea con gli standard europei. È necessario però “fare di più” per garantire i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom, gli Ashkali e gli sfollati, per garantire l'uguaglianza di genere nella pratica e per promuovere la tutela del patrimonio culturale. Dal punto di vista economico, il Kosovo è in una fase iniziale dello sviluppo di un'economia di mercato funzionante. L'economia ha dimostrato resilienza durante la pandemia, tuttavia le sfide strutturali di lunga data, come la diffusa economia sommersa, l'elevata prevalenza della corruzione e lo Stato di diritto complessivamente debole, continuano a ostacolare il settore privato. Per quanto riguarda le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale, il Kosovo ha continuato a partecipare alla maggior parte dei forum regionali. Il Kosovo ha mantenuto nel complesso buone relazioni con l'Albania, il Montenegro e la Macedonia del Nord. Non vi è stato alcun cambiamento nelle relazioni formali con la Bosnia Erzegovina, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo e i due mantengono un rigido regime di visti. (Beb)