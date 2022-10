Serbia: ministro Interno, occorre ammettere che non c’è posto per noi in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo e il governo della Serbia dovrebbero accettare al più presto che non c’è posto per loro nell’Unione europea. Lo ha detto il ministro dell’Interno serbo, Aleksandar Vulin, parlando al quotidiano “Vecernje Novosti”. “La questione non è se vogliamo aderire all’Ue ma se l’Ue vuole che la Serbia aderisca”, ha affermato Vulin. “A giudicare dal ricatto sconsiderato che (Bruxelles) sta esercitando” perché Belgrado riconosca il Kosovo, venga abolita la Republika Srbska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e imponga sanzioni alla Russia, evidentemente l’Ue “non vuole” la Serbia al suo interno, ha dichiarato Vulin. Il ministro dell’Interno ha continuato dicendo che l’Ue guarda al passato, giacché la perdita di indipendenza politica da parte dei suoi membri significa che, da Stati che erano, sono diventati semplici “territori”. (Seb)