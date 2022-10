Regno Unito: cancelliere Hunt, priorità ad aiuti per fasce popolazione più vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico darà priorità agli aiuti per le fasce della popolazione i più vulnerabili poiché gli ultimi dati hanno mostrato che il tasso annuo di inflazione dei prezzi al consumo è salito al 10,1 per cento a settembre. Lo ha dichiarato il cancelliere dello Scacchier britannico Jeremy Hunt in una nota. "Questo governo darà la priorità all'aiuto per i più vulnerabili, offrendo al contempo una più ampia stabilità economica e guidando una crescita a lungo termine che aiuterà tutti", ha affermato Hunt. (Rel)