Ucraina: forze russe bombardano infrastruttura critica nella regione di Zaporizhzhia

- Le forze russe hanno bombardato un'infrastruttura critica in una delle località nella regione di Zaporizhzhia, capoluogo dell'omonima regione ucraina, causando un incendio. Come ha riferito il governatore regionale, Oleksandr Starukh, i militari russi hanno usato dei sistemi missilistici S-300. "Nella struttura è scoppiato un incendio, che è stato prontamente domato dai soccorritori", ha riportato Starukh, specificando che non vi sono state vittime. (Kiu)