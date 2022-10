Ucraina: droni iraniani, Usa chiedono convocazione Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno richiesto la convocazione di una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'utilizzo da parte della Russia di droni suicidi di fabbricazione iraniana nell'ambito del conflitto in Ucraina. Lo riferiscono fonti diplomatiche Usa, secondo cui la questione verrà discussa a porte chiuse nella giornata di oggi, dopo l'accusa da parte di Kiev alla Russia di utilizzare i droni contro obiettivi civili. Questa settimana il governo ucraino ha inoltre invitato esperti della Nazioni Unite a ispezionare i resti di quelli che afferma essere droni di fabbricazione iraniana abbattuti, e il cui utilizzo da parte della Russia violerebbe la risoluzione 2231 con la quale il Consiglio di sicurezza Onu aveva approvato l'accordo sul nucleare iraniano del 2015. (Was)