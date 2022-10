Regno Unito: Cleverly, incidente al consolato cinese a Manchester è "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente avvenuto al consolato cinese a Manchester è "inaccettabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico James Cleverly che ha commentato per la prima volta quanto avvenuto durante una manifestazione contro il presidente cinese Xi Jinping svoltasi dinnanzi alla sede del consolato. Le proteste si sono svolte in modo pacifico e legale, ha spiegato Cleverly, secondo cui i filmati che mostrano un manifestante trascinato all'interno del perimetro del consolato e malmenato confermano come si tratti di un atto assolutamente ingiustificato.(Rel)