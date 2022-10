Energia: Bonomi, scostamento bilancio ultima ratio se Ue non agisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scostamento di bilancio è l’“ultima ratio, nel momento in cui l’Europa non fa l’Europa”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. “L’Europa – ha spiegato Bonomi – ha condiviso le sanzioni alla Russia ma non sta condividendo gli effetti delle sanzioni, per cui i Paesi più esposti come il nostro vanno in difficoltà ma devono salvaguardare la propria industria”. “Interventi come quello della Germania stanno creando condizioni asimmetriche di competitività, noi non possiamo permetterci di abbandonare la nostra industria, perché è un tema di sicurezza nazionale”, ha concluso. (Rin)