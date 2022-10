Turchia: condotto lancio di prova di un missile balistico sviluppato in progetto segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha condotto un lancio di prova di un missile balistico a corto raggio, prodotto nel Paese nell'ambito di un progetto missilistico segreto chiamato Typhoon. Secondo l’emittente qatariota “Al Jazeera”, una piattaforma mobile sarebbe stata utilizzata per lanciare il missile da un aeroporto vicino alla città di Rize, sul Mar Nero, intorno alle 7:00 (ora locale) di ieri. Il missile sarebbe volato per 561 chilometri cadendo al largo della costa, davanti al porto di Sinope. Il progetto missilistico segreto denominato Typhoon sarebbe in corso da diversi anni. La presidenza dell'industria della difesa, che sovrintende allo sviluppo di armi prodotte localmente, ha rifiutato di divulgare qualsiasi informazione sul progetto.(Res)