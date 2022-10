Roma: bottiglie, escrementi e preservativi nell'Auditorium Albergotti abbandonato da sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bottiglie di birra, materassi, valigie piene di rifiuti e sporcizia ovunque. Si presenta così lo scheletro dell’Auditorium di via Albergotti, nel Municipio XIII di Roma, andato in fiamme sei anni fa e, da allora, diventato un luogo degradato a ovest della Capitale. È quanto si sono trovati davanti i consiglieri municipali che ieri hanno effettuato un sopralluogo, con la commissione Trasparenza, per verificare le condizioni della struttura. “Siamo entrati grazie all’ausilio della Polizia locale, che ha spostato a mano la recinzione fatiscente presente davanti al cantiere in stato di totale abbandono”, racconta il presidente della commissione della Trasparenza, Marco Giovagnorio, di Fratelli d'Italia. Nell’area sono stati trovati “accampamenti di fortuna, escrementi, preservativi, centinaia di bottiglie di birra. Si vede – sottolinea Giovagnorio - che è una sacca dimenticata e cui nessuno negli ultimi anni si è avvicinato”. Il consigliere di Fratelli d’Italia non ha dubbi: “La giunta attuale non l’ha neanche mai visto, si vede l’incuria di mesi e mesi”. L’ultima bonifica della copertura, secondo Giovagnorio, ha riguardato "la parte andata a fuoco ed è stata fatta a inizio 2021, poi è stato fermato tutto. Ora la situazione è disastrosa”. (segue) (Rer)