Roma: bottiglie, escrementi e preservativi nell'Auditorium Albergotti abbandonato da sei anni (2)

- Riguardo al futuro dello spazio, intanto, sul territorio ci sono visioni differenti. Il 14 ottobre scorso i giovani della zona hanno fatto un presidio e un'assemblea davanti alla struttura per chiedere che gli spazi abbandonati vengano “restituiti alla cittadinanza”. Per Lorenzo Ianiro, consigliere di Aurelio in comune, gruppo di centrosinistra all'opposizione, “c’è uno stato di stallo e confusione. L’idea - chiarisce Ianiro - è quella di avviare un percorso partecipato che coinvolga tutti gli attori, a partire dalle istituzioni fino ad arrivare ad associazioni, scuole e gruppi di artisti. L’area deve avere una funzione pubblica e partecipata”. Per Giovagnorio di Fd'I, invece, andrebbe "convocato un consiglio tematico per vedere di riconvertire l’area e dedicarla a una funzione diversa. Un’area che dovrebbe essere comunque di riflesso culturale ma che abbia uno studio di fattibilità diverso”. (segue) (Rer)