Roma: bottiglie, escrementi e preservativi nell'Auditorium Albergotti abbandonato da sei anni (3)

- Secondo Angela Fanara, capogruppo del Partito democratico in Consiglio municipale: “Da quando ci siamo insediati, l’assicurazione ha risarcito in parte il Municipio XIII, ora devono iniziare i lavori. Ma i lavori, finora, non sono iniziati non perché sia mancata la volontà dell'amministrazione di dedicarsi all’Auditorium. Sono subentrate – ha spiegato la consigliera - questioni tecniche. Come dicono gli uffici, il prezzario per i lavori è stato presentato prima del nostro insediamento, dopodiché è uscita una nuova legge che diceva che il bando di gara andava fatto con il nuovo prezzario. Ora gli uffici stanno provvedendo. Ci sarà un progettista che farà le dovute valutazioni. Ma bisogna attenersi alla legge. L’interesse dell’amministrazione – ha sottolineato Fanara - è dare spazio alla cittadinanza, perché, come sappiamo, gli spazi nel municipio sono pochi. C’è tutto l’interesse di riqualificare la struttura”, ha affermato Fanara. Per la consigliera del Pd, l’intenzione della maggioranza, è quella di mantenere la funzione originaria di Auditorium. (Rer)