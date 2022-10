Energia: Spagna, Ferrovial realizzerà dur parchi eolici da 495 MW in Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha inviato la documentazione necessaria al ministero della Transizione ecologica di Madrid per la realizzazione di due parchi eolici da 495 megawatt (MW) ciascuno al largo della costa di Lugo e a Pontevedra, in Galizia. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", con questi progetti Ferrovial entra nel novero dei principali sviluppatori di questa fonte di energia rinnovabile. I due parchi eolici di Ferrovial fanno parte dei sei parchi offshore candidati a generare energia pulita nelle acque della Galizia, dove sono state richieste autorizzazioni per 3,7 gigawatt (GW). Il progetto più grande è il parco eolico offshore Nordes da 1,2 W, che BlueFloat Energy e Sener intendono costruire tra Cedeira e Carino, a La Coruna. Dietro c'è l'impianto Galdwind, un'iniziativa di Cobra, da 1 GW tra Lugo e La Coruna, dove è prevista l'implementazione di 68 turbine eoliche. Il parco eolico di San Brandán, in fase di lavorazione da parte di Iberdrola, è progettato con 490 MW a nord di La Coruna, mentre il parco eolico di San Cibrao, sempre su richiesta di Iberdrola, ha la stessa capacità installata (490 MW) ed è previsto a est di Capo Ortegal, a Lugo.(Spm)