Slovenia: parlamento approva in seconda votazione diritto adozione per le coppie omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Slovenia ha approvato ieri sera in una seconda votazione la legalizzazione del diritto all'adozione di figli per le coppie omosessuali unite in matrimonio. Secondo l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo", la procedura si è resa necessaria dopo il veto sospensivo sulle modifiche al Codice della famiglia proposto da un gruppo di consiglieri dell'opposizione, secondo cui gli emendamenti aggiravano la volontà popolare. Le modifiche al Codice della famiglia sono state approvate nella seconda votazione da un numero ancora maggiore di parlamentari rispetto alla prima seduta: 51 parlamentari hanno votato a favore e 24 sono stati i contrari. Il governo ha accolto favorevolmente la decisione: "Con l'adozione dell'emendamento al Codice della famiglia, la Slovenia è al fianco dei Paesi europei tolleranti e inclusivi, tra cui Austria, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda e i Paesi scandinavi, i quali sono aperti a tutti gli individui della società", recita il comunicato governativo. (Seb)