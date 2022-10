Iraq: ministero Esteri garantisce sostegno a decisione Opec+ su taglio produzione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha ribadito il suo sostegno all’Opec+ e alla decisione di tagliare la produzione di greggio di due milioni di barili al giorno. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Esteri iracheno, ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo il quale Baghdad ha offerto il suo sostegno alla posizione dell’Arabia Saudita. Il ministero ha invitato le parti a “risolvere qualsiasi disaccordo relativo a questo caso nel contesto di un dialogo diretto ed equilibrato". Lo scorso 13 ottobre, il ministero degli Esteri saudita aveva spiegato che la decisione dell’Opec+ era stata presa all’unanimità dagli Stati membri del gruppo, inserendosi in un quadro “meramente economico”, in risposta alle affermazioni che hanno definito la decisione presa la scorsa settimana “un modo per Riad di porsi contro gli Stati Uniti”. (Res)