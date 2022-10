Ucraina: Ciriani (Fd’I) su Berlusconi, nostra linea non cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra linea politica sull’Ucraina non cambia”. Lo ha voluto ribadire oggi Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, commentando ai microfoni di “Rai radio1” le parole del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Vladimir Putin. “Alcuni possono avere posizioni sfumate - ha aggiunto - ma il principio per cui ci siamo schierati al fianco dell’Ucraina, contro la Russia, ed abbiamo deciso le sanzioni non può cambiare”. Proprio sulle sanzioni Ciriani ha chiarito: “Possono danneggiare parte del sistema economico” nazionale “ma le abbiamo decise tutti insieme e un certo effetto lo stanno avendo sulla Russia visto che anche Putin ne ha chiesto l’eliminazione”. (Rin)