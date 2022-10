Imprese: Spagna, Cellnex avvia piano di riorganizzazione per riduzione personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di torri di telecomunicazione spagnola Cellnex ha avviato una riorganizzazione interna delle sue divisioni spagnole per mettere in atto il programma di riduzione dell'organico di 250 unità fino al 2025 concordato con i sindacati. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'obiettivo di questa riorganizzazione è quello di migliorare la gestione, i processi e l'efficienza aziendale. Cellnex prevede l'esternalizzazione di servizi minori ma non dei centri di controllo di Madrid e Barcellona, che sono "fondamentali" per le sue operazioni. L'azienda ritiene che l'introduzione di nuove tecnologie negli ultimi anni, che facilitano la gestione a distanza delle attività di manutenzione, le consenta di ridurre il personale sul campo in queste attività.(Spm)