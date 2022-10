Regno Unito: Cleverly, "errori capitano" ma rimpiazzare Truss non placherà i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli “errori possono capitare” ma il sostituire la prima ministra del Regno Unito Liz Truss non placherà le turbolenze sui mercati. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico James Cleverly all’emittente televisiva “Sky News”. il governo "non mira a commettere errori" ma "nella vita, in politica, negli affari, gli errori accadono", ha detto Cleverly, secondo cui, in questi casi, è necessario “riconoscere quando è capitato e avere l'umiltà di apportare delle modifiche. "Il primo ministro e il cancelliere hanno imparato la lezione rispetto a quanto accaduto in precedenza". "Quello di cui sono tutt'altro che convinto è che passare attraverso un'altra competizione interna per la leadership, defenestrando un altro primo ministro, convincerà il popolo britannico che stiamo pensando a loro piuttosto che a noi stessi, o convincerà i mercati a restare calmi e garantire che i rendimenti obbligazionari e gilt (i titoli di Stato britannici) inizino a scendere”, ha proseguito il ministro. "Questa è una risposta emotiva, non è un piano”, ha detto Cleverly, secondo cui sia Truss, sia il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt hanno un piano. (Rel)