Economia: Standard Ethics conferma il rating "EE+" dell’Italia

- Standard Ethics ha confermato il Country Rating "EE+" all'Italia. Come riferisce una nota, le azioni previste dal Pnrr e concordate tra la Commissione europea ed il governo italiano, se attuate correttamente e senza incrementare il debito pubblico, realizzano riforme necessarie a migliorare la qualità del sistema istituzionale ed economico italiano. Una volta realizzate potranno produrre un miglioramento del rating. Sul piano economico, la debolezza derivante dalla dipendenza energetica e quindi la vulnerabilità a crisi internazionali come l'attuale, appare compensata dalla flessibilità che l'industria italiana ha storicamente mostrato in contesti inflattivi. Non si rilevano, da questo punto di vista, maggiori ragioni di preoccupazione rispetto alle altre economie dell'area Ocse. Sul piano politico, anche se i primi passaggi istituzionali, come le nomine dei presidenti delle due camere parlamentari, sono oggetto di critiche e perplessità, la qualità istituzionale italiana è fuori discussione. Gli analisti, inoltre, rimarcano la centralità della presidenza della Repubblica, una delle istituzioni che a livello internazionale è da tempo considerabile tra le più autorevoli e competenti. (segue) (Com)