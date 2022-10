Economia: Standard Ethics conferma il rating "EE+" dell’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nascente governo, si legge nella nota di Standard Ethics, ha la maggioranza parlamentare per attuare politiche organiche e di lungo periodo. La qualità di queste politiche e la loro coerenza al progetto europeo saranno l'oggetto di future valutazioni. Sarà inoltre osservata la disponibilità del futuro esecutivo ad interloquire costruttivamente con i partner continentali, con altri osservatori esterni, con le opposizioni. È noto che, nel caso delle nazioni appartenenti all'Unione, una vittoria elettorale o l'indipendenza nazionale non sono – in alcun caso – giustificazioni ammissibili per indebolire i principi che definiscono una democrazia come tale. Principi come la laicità dello stato, l'indipendenza della magistratura, l'autonomia dei media e i diritti fondamentali sono, in Europa, principi democratici fondanti tanto quanto il diritto al voto. (Com)