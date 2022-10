Usa: governo federale annuncia contributi agli agricoltori per 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha decretato un intervento di assistenza finanziaria a beneficio di circa 36mila agricoltori statunitensi in difficoltà col rimborso dei debiti, o a rischio di pignoramento. L'intervento, annunciato dal dipartimento dell'Agricoltura, ammonterà a circa 1,3 miliardi di dollari, che verranno sottratti a un accantonamento da 3,1 miliardi di dollari decretato dall'Inflation Reduction Act, approvato dal Congresso federale lo scorso agosto. Il dipartimento dell'Agricoltura Usa fornisce prestiti a circa 115mila agricoltori e allevatori statunitensi che non riescono ad accedere al credito commerciale. L'agricoltura statunitense scontra pesanti difficoltà originate tra le altre cose dalle ricadute sistemiche della pandemia di Covid-19. (Was)