Corea del Nord: Pyongyang lancia proiettili d'artiglieria "a titolo d'avvertimento" (7)

- Il documento accusa inoltre la Corea del Nord di continuare a importare prodotti petroliferi in violazione delle sanzioni internazionali, e ipotizza che navi da carico possano essere state convertite per stivare carburanti “nelle cisterne di zavorra e nelle stive”. Sino al 27 luglio, infatti, Pyongyang ha ufficialmente importato appena l’8,15 per cento dei 500mila barili di prodotti petroliferi raffinati concessi al Paese dal regime sanzionatorio; secondo il documento, però, le importazioni effettive dall’inizio dell’anno sarebbero ammontate a 458.898 barili, un quantitativo vicino al limite massimo. Pyongyang avrebbe anche continuato a esportare carbone in violazione di un divieto del Consiglio di sicurezza, effettuando il trasbordo di carichi nelle acque territoriali della Cina. Il rapporto ammette infine che il regime sanzionatorio ha “involontariamente influito sulla situazione umanitaria nel Paese”, riducendo tra l’altro la capacità di Pyongyang di far fronte all’emergenza pandemica. (Git)