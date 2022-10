Imprese: Twitter blocca conti azionari in vista dell'acquisizione da parte di Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter Inc. ha congelato i conti azionari dei dipendenti, un'azione che anticipa l'imminente chiusura del travagliato accordo per l'acquisizione del colosso dei social media da parte di Elon Musk. Lo ha riferito l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", secondo cui il blocco delle partecipazioni dei dipendenti segnala la speranza della società che Musk proceda all'acquisizione entro pochi giorni. La notizia ha spinto il titolo di Twitter in rialzo dell'1,8 per cento sulla borsa di New York, a 54,2 dollari per azione. Musk, amministratore delegato di Tesla Inc., è ancora impegnato in una battaglia legale con Twitter, che accusa di essere venuta meno agli impegni di trasparenza nell'ambito dell'accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari annunciato lo scorso aprile. Una corte del Delaware ha dato tempo al magnate e al colosso dei social media sino al 28 ottobre per archiviare la disputa e procedere all'affare multimiliardario. (Was)