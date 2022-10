Filippine: Covid, primi casi delle sottovarianti Omicron Xbb e Xbc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie delle Filippine hanno annunciato d'aver diagnosticato i primi casi nazionali delle sottovariante di Covid-19 altamente contagiose Omicron Xbb e Xbc ricombinante. Il dipartimento della Salute filippino ha precisato che al momento le autorità non reputano necessario un irrigidimento dei protocolli per la gestione della pandemia. La sottosegretaria Maria Rosario Vergeire ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che 81 casi della sottovariante Xbb sono stati diagnosticati in due diverse regioni del Paese; 70 casi si sono già conclusi con una piena guarigione, mentre otto restano sottoposti a isolamento. (Fim)